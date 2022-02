Better Call Saul, in arrivo tre miniserie spin-off della serie con Bob Odenkirk

In concomitanza con la sesta e ultima stagione dello show verranno distribuite tre miniserie spin-off di Better Call Saul, la serie AMC con protagonista Bob Odenkirk. Dalla serie sono stati già creati in passato dei corti a metà tra live action e animazione, con toni molto più umoristici rispetto alla narrazione principale.

Secondo AMC Networks, le tre brevi serie spin-off consisteranno nel rinnovo di Better Call Saul Employee Training Video, oltre a due nuovi titoli come Slippin' Jimmy e Cooper's Bar.

Il primo seguirà Jimmy e suo fratello Chuck durante il loro percorso di crescita negli anni '70 e consisterà in sei episodi completamente animati, ciascuno accostabile ad un genere cinematografico. Al progetto lavoreranno gli stessi animatori di Rick and Morty.



Cooper's Bar seguirà invece le vicende di un nuovo personaggio, Cooper (Lou Mustillo) e dei vari clienti del suo bar. La miniserie di sei episodi vedrà protagonista la star Rhea Seehorn che interpreta un personaggio differente dalla serie, anche se i produttori hanno confermato che si tratta di un lavoro in perfetta continuity con Better Call Saul. Seehorn dirigerà e produrrà lo show.



L'ultima stagione di Better Call Saul in due parti separate andrà in onda nei prossimi mesi. La serie è a sua volta uno spin-off di Breaking Bad, rimane una delle serie maggiormente avvincenti del piccolo schermo americano, da diversi critici ritenuto al livello della leggendaria serie madre con Bryan Cranston e Aaron Paul.



Scoprite Saul Goodman ricercato nel teaser della sesta stagione di Better Call Saul.