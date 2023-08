Better Call Saul avrà una nuova stagione? Una star della serie vuole crederci

Nel corso di una nuova intervista concessa all'Hollywood Reporter, Rhea Seehorn - interprete di Kim Wexler nelle sei stagioni di Better Call Saul - ha espresso il desiderio di vedere tornare in qualche modo il suo personaggio se un giorno Vince Gilligan dovesse avere la giusta idea per renderlo possibile. L'attrice è candidata agli Emmy 2023.

"Non credo che la dimenticherò mai", ha detto Seehorn parlando di Wexler.

"Spero che un giorno ci sia un'occasione per rivisitare questi personaggi. Interpretare un personaggio nel corso di sette anni, e l'enorme margine di evoluzione e di sottotesto e di crescita che ci hanno permesso di interpretare, mi fa sentire molto tridimensionale come persona. Ci sono parti di lei che, come attrice e come essere umano, sto ancora cercando di imparare, ma non ci riesco del tutto. Non ho una faccia da poker come lei. Vorrei non riempire nervosamente i suoi silenzi. È stato molto significativo per me incontrare i fan per cui Kim ha significato così tanto e rendermi conto che [gli spettatori] sono spesso i suoi più grandi confidenti nelle scene, perché non lascia che le altre persone nella stanza sappiano cosa sta pensando".

Proprio nei giorni scorsi è stato celebrato il primo anniversario della conclusione di Better Call Saul, il cui ultimo episodio è andato in onda il 15 agosto 2022, lasciando i fan a bocca aperta. Ancora oggi una serie come questa manca parecchio nel panorama televisivo attuale.

Sebbene Vince Gilligan abbia escluso la possibilità di realizzare un'altra serie nell'universo di Breaking Bad, la sua volontà di rivisitare il materiale del passato rende difficile escluderlo. Dopotutto, ha dato seguito a Breaking Bad con sei stagioni di Better Call Saul e nel frattempo ha trovato il tempo di scrivere e dirigere El Camino: A Breaking Bad Movie.

Il suo prossimo progetto è una serie senza titolo per Apple TV+ con Seehorn, che ha già ricevuto un ordine per due stagioni. Gilligan ha già ribadito che lo show sarà completamente diverso da Breaking Bad e Better Call Saul.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito. Nel frattempo, la cerimonia di consegna degli Emmy 2023 è stata posticipata all'anno prossimo a causa degli scioperi a Hollywood.