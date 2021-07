Better Call Saul, Bob Odenkirk collassato sul set: l'attore è in ospedale

Attimi di preoccupazione in queste ore sul set di Better Call Saul: la giornata di riprese del noto show spin-off di Breaking Bad è infatti stata interrotta a causa di un malore accusato da Bob Odenkirk, protagonista della serie nei panni dell'avvocato senza scrupoli Saul Goodman aka Jimmy McGill.

L'interprete del personaggio che sarà protagonista anche del prequel animato Slippin' Jimmy è infatti stato trasportato da un'ambulanza al più vicino ospedale dopo essersi accasciato al suolo nel corso delle riprese in seguito a un collasso.

Le cause del malore non sono state ancora rese note, così come non ci è dato sapere l'attuale stato di salute dell'attore attualmente in sala con Io Sono Nessuno: Odenkirk è comunque ancora trattenuto in ospedale, per cui non resta che attendere che ulteriori dettagli ci vengano forniti dalla produzione stessa, sperando ovviamente che la cosa possa essere archiviata come nient'altro che un grande spavento.

Odenkirk è attualmente impegnato nelle riprese della sesta e ultima stagione di Better Call Saul, serie che sta ricevendo il plauso unanime della critica e del pubblico anche e soprattutto grazie alla sua incredibile prova nei panni di Saul Goodman. Qui, a tal proposito, trovate tutto ciò che sappiamo sulla data d'uscita della sesta stagione di Better Call Saul.