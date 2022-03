Better Call Saul, Bob Odenkirk confessa:'Ho recuperato meglio perché ero in forma'

Bob Odenkirk ha spiegato come l'allenamento svolto per prepararsi al film Io sono nessuno sia stato molto importante per salvargli la vita in seguito all'infarto subito sul set di Better Call Saul. L'action movie scritto da Derek Kolstad ha richiesto un intenso training che ha permesso all'attore di ottenere un'ottima forma fisica.

Odenkirk è noto in tutto il mondo per il ruolo in Breaking Bad e Better Call Saul; al termine della produzione dell'ultima stagione, Bob Odenkirk ha reso omaggio a Saul Goodman. Nel corso delle riprese dell'ultima stagione dello spin-off, l'attore ha subito un infarto ed è stato portato d'urgenza in ospedale.



Di recente la star ha parlato di quel momento dichiarando di non avere grandi ricordi di quanto successo.

Nel corso di una recente ospitata al The Howard Stern Show, Odenkirk ha spiegato che il suo allenamento per Io sono nessuno ha contribuito a salvargli la vita:"Una delle cose che mi ha salvato è che ho imparato ad allenarmi e poiché ero in buona forma ingrandisci altre vene intorno al cuore se ti alleni molto, e io l'avevo fatto. Come risultato mi è stato detto che più sangue è stato in grado di arrivare al mio cuore durante la RCP perché queste vene erano un po' più grandi dopo aver fatto molto esercizio fisico e quindi questo mi ha aiutato. Ma anche per il recupero, ho recuperato in maniera più veloce di quanto penso farebbe una persona normale che non si allena così tanto perché il mio corpo era già in buona forma".



