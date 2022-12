Better Call Saul, Bob Odenkirk: 'Dopo l'infarto avrei accettato anche un recast'

Ricorderete che nel bel mezzo delle riprese della seconda parte della sesta e ultima stagione di Better Call Saul, Bob Odenkirk ha avuto un infarto che ha costretto la produzione a una pausa obbligata. Fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio, con l'attore che ha poi recuperato e terminato le riprese. Ma se non avesse recuperato in tempo?

Nei contenuti speciali del Blu-Ray dell'ultima stagione di Better Call Saul è presente un dietro le quinte della produzione in cui Bob Odenkirk dichiara che il suo desiderio sarebbe stato comunque quello di vedere lo show continuare, anche senza di lui. A quel punto, l'idea di un recast del personaggio sarebbe stata obbligata per poter chiudere la storia, ma stando alle parole di Odenkirk, l'idea della produzione era quella di interrompere tutto e non proseguire.

"È stato un giorno spaventoso per tutti", dice Odenkirk nella clip. "Sono davvero collassato, sono diventato grigio. Sembrava davvero finita". Poi continua: "Avrebbero semplicemente interrotto lo show se non fossi stato in grado di farlo. Non avrebbero cercato di andare avanti, il che mi fa sentire in colpa! Se fosse successo, mi sarebbe piaciuto che avessero preso un altro attore per interpretarlo. Solo per raccontare la storia che avevano scritto". Riguardo al possibile recasting, aggiunge: "Non sarebbe stato fantastico, ma sarebbe stato meglio di niente".

Come aveva detto in precedenza, l'attacco di cuore avrebbe avuto un impatto positivo sul suo lavoro: "Mia moglie è entrata nella stanza d'ospedale e quella mattina sono saltato fuori dopo l'intervento chirurgico dicendo 'Andiamo a lavorare!'" ha ricordato Odenkirk. Secondo l'attore, l'infarto l'avrebbe rinvigorito con 'un'energia stranamente nuova', simile alla sensazione di rinascere. "Questo è lo strano gioco mentale al quale ti sottoponi, entrare nel momento della vita di qualcun altro ma sentirsi davvero sull'orlo del 'Non so cosa succede dopo'. Ed è stato più facile per me avere a che fare con questo punto di vista strano sul mondo".

Ricordiamo che dal 7 dicembre sarà disponibile BETTER CALL SAUL - LA SERIE COMPLETA, contenente tutte le 6 stagioni suddivise in 19 dischi disponibili nei formati DVD e Blu-Ray. Su queste pagine trovate la recensione di Better Call Saul 6, conclusione di una delle serie più amate degli ultimi anni che non ha affatto sfigurato nel confronto con la serie madre Breaking Bad.