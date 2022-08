Better Call Saul, Bob Odenkirk: 'Ecco quali sono state le scene più difficili da girare'

Il finale di Better Call Saul è stato un successo non sono per quanto riguarda la critica ma anche il numero di visualizzazioni, facendo addirittura craschare AMC+ e ora, a distanza di qualche settimana, Bob Odenkirk ha voluto tirare le somme di questo show, rivelando anche quelle che sono state le scene più dure da girare.

L'interprete di Saul Goodman nel corso di una lunga intervista con Entertainment Weekly ha ammesso di essere stato messo seriamente in difficoltà dalle scene che riguardavano Jimmy e Kim, soprattutto per via dell'intensità e delle difficoltà del loro rapporto.

"È molto difficile per Jimmy e Kim mentirsi a vicenda. Quelle sono state le scene più difficili perché quei due personaggi assorbono come spugne tutto ciò che li circonda. Rhea ed io dovevamo ripassare quelle scene ripetutamente. Molte volte, cercavamo di trovare dei modi in cui il personaggio non guardasse l'altro negli occhi quando raccontava una bugia".

Odenkirk ha poi aggiunto: "Ad esempio, quando Jimmy dice che andrà nel deserto, riceverà questi soldi e 'Fidati di me, sarà fantastico. Andrà tutto bene'. E poi la abbraccia, e vedi il suo viso poggiarsi sopra la sua spalla. Cercare di mentire nei panni di questi personaggi è stato davvero difficile perché era chiaro a tutti che loro due erano incredibilmente acuti".

Better Call Saul nel corso delle sue sei stagioni ha messo continuamente i suoi protagonisti alla prova, tra violenze, inganni, tradimenti e spietata criminalità. La relazione tra Jimmy e Kim è al centro di tutto ciò ed è naturale che i loro interpreti si siano sentiti sotto pressione.