Better Call Saul, Bob Odenkirk sul suo malore:'Mi ha reso più facile la recitazione'

L'estate scorsa Bob Odenkirk subì un attacco di cuore sul set. Inizialmente descritto come un lieve malore, in seguito è stato rivelato che Odenkirk era in pericolo di vita ed è stato salvato grazie alla rianimazione cardio polmonare e al defibrillatore. L'attore ha rivelato che il suo cuore ha smesso di battere per 18 minuti.

Tuttavia, l'attacco di cuore a Bob Odenkirk avrebbe avuto un impatto positivo sul suo lavoro, come ha raccontato lo stesso attore:"Mia moglie è entrata nella stanza d'ospedale e quella mattina sono saltato fuori dopo l'intervengo chirurgico dicendo 'Andiamo a lavorare!'" ha ricordato Odenkirk.



Secondo l'attore l'infarto l'avrebbe rinvigorito con 'un'energia stranamente nuova', simile alla sensazione di rinascere.

"Questo è lo strano gioco mentale al quale ti sottoponi, entrare nel momento della vita di qualcun altro ma sentirsi davvero sull'orlo del 'Non so cosa succede dopo qui'. Ed è stato più facile per me avere a che fare con questo punto di vista strano e ritrovato sul mondo".



L'esperienza è stata così impattante sulla sua vita che l'attore ha confessato che gli sarebbe piaciuto 'rimuginarci sopra ogni giorno', e rimanere in contatto con quella sensazione.

Anche secondo Peter Gould, l'approccio dell'attore dopo il malore è cambiato:"Ci chiedevamo tutti come sarebbe stato e abbiamo scoperto che è stato fantastico, una delle cose maggiormente promettenti che si potessero immaginare".



