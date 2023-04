Better Call Saul, Bob Odenkirk: 'Non volevo essere l'uomo che ha ucciso Carol Burnett'

Se Breaking Bad e Better Call Saul non si sono fatti troppi scrupoli a spargere un bel po' di sangue tra Albuquerque e dintorni, Marion rappresenta fortunatamente un'eccezione: se il personaggio di Carol Burnett è riuscito a non rimetterci le penne, però, il merito è stato principalmente di Bob Odenkirk.

A parlarne, dopo aver affrontato il discorso del rapporto tra Saul Goodman e Walter White, è stato proprio il protagonista dello show, che ha ricordato di essersi fermamente opposto all'eventualità che il suo personaggio uccidesse la povera Marion una volta che quest'ultima avesse scoperto la sua vera identità.

"Ero disposto a mettere a rischio la mia carriera e a non lavorare mai più in questa città. Ma non volevo che i bambini che guardavano la nostra serie (e spero davvero che fossero in tanti) mi vedessero per strada dicendo: 'Mamma, quello è l'uomo che ha ucciso Carol Burnett'. Questo è tutto ciò che voglio dire. Io sono vostro amico, Vince non lo è" sono state le parole di Bob Odenkirk.

Capito, ragazzi? Mai fidarsi di Vince Gilligan: il malefico autore di Breaking Bad è pronto a far fuori i vostri personaggi preferiti senza il minimo senso di colpa! Tornando agli aspetti positivi del buon Vince, intanto, qui trovate il nostro confronto tra Better Call Saul e Breaking Bad.