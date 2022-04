Better Call Saul, Bob Odenkirk protagonista di una nuova serie AMC!

Proprio in questi giorni, dopo il debutto su Netflix della prima puntata lo scorso 19 aprile, sta arrivando su Netflix il primo blocco di episodi della sesta e ultimissima stagione di Better Call Saul. Eppure l'emittente AMC non è disposta a dire addio al protagonista Bob Odenkirk, tanto che sta preparando una nuova serie tutta per lui.

Dopo che il primo episodio ha stracciato qualunque record recente di Netflix, c’è grande attesa per i prossimi appuntamenti dello spinoff creato da Vince Gilligan e Peter Gould. Molta di quest’attesa si deve ovviamente, oltreché per la degna conclusione di una serie amatissima, anche per la presenza annunciata di Bryan Cranston e Aaron Paul nei panni di Walter White e Jesse Pinkman. Per l’occasione e per chi non dovesse avere troppo tempo, vi abbiamo segnalato una lista stringatissima ma fondamentale di episodi di Breaking Bad propedeutici a Better Call Saul. Anche se ci si chiede come sia possibile il crossover, visti i grossi problemi di timeline fra BB e BCS.

Bob Odenkirk si preparava insomma a dire addio, almeno momentaneamente, sia a Saul Goodman che all’AMC che gli ha fatto da casa. Ma l’emittente non era disposta a salutarlo, tanto da aver dato luce verde per una nuova serie che lo avrà come protagonista. Precedentemente annunciata come in fase di sviluppo accelerato, la serie Straight Man è descritta come un "racconto di crisi di mezza età ambientato al Railton College, raccontato in prima persona da William Henry Devereaux, Jr. (Odenkirk), l'improbabile presidente del dipartimento di inglese in un college malamente sottofinanziato nella cintura della ruggine della Pennsylvania". L’ultimo fra gli ultimi insomma, che Odenkirk interpreterà oltre a fungere da produttore esecutivo per la serie, di cui sono stati ordinati finora otto episodi per una prima stagione.

Ha dichiarato Odenkirk: “Sono entusiasta che AMC stia abbracciando lo scenario e i personaggi unici nell'adattamento di Straight Man di Paul e Aaron. Ho adorato il mix di commedia e dramma in Better Call Saul e questa è un'altra storia con una dinamica unica e il tipo di scrittura ed esplorazione del personaggio, attentamente studiate, su cui AMC è diventata ormai la pietra di paragone. Sarà divertente da interpretare e guardare!". I Paul e Aaron cui si fa riferimenti sono Paul Lieberstein e Aaron Zelman, co-showrunner del progetto che hanno adattato il romanzo di Richard Russo. Anche loro si sono detti molto eccitati di lavorare con Odenkirk.

Queste le dichiarazioni: "Siamo così entusiasti di lavorare con Bob. Non conosciamo un altro attore che possa darti tre emozioni diverse sul suo viso contemporaneamente, nel giro di una ringola ripresa da reazione. Siamo entusiasti di nuotare dentro la profondità della sua gamma. Ed è un sogno lavorare con AMC. Sin da Mad Men abbiamo voluto uno spettacolo su questa rete, in cui l'assunzione di rischi è la norma. Siamo onorati di dare vita al fantastico romanzo di Richard Russo proprio qui".