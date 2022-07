Better Call Saul, Bob Odenkirk ringrazia i fan ad un anno dal malore:'Sempre riconoscente'

Esattamente un anno fa iniziava a circolare la scioccante notizia sull'attacco di cuore subito dalla star di Better Call Saul, Bob Odenkirk. A dodici mesi di distanza l'attore ha usato Twitter per ringraziare i fan del 'calore' mostrato nei suoi confronti in tutto questo periodo, sin da quel difficile giorno sul set.

"Un ringraziamento a voi, chiunque siate. Proprio oggi, un anno fa, ho brevemente flirtato con la morte e ciò ha scatenato un'ondata di pensieri positivi e calore nei miei confronti. Me ne sentirò per sempre indegno. Inoltre, sarò sempre riconoscente e cercherò di trasmetterlo a mia volta. Grazie. Nessuna risposta necessaria" ha scritto l'attore sul social.



Non è la prima volta che Bob Odenkirk ringrazia i fan per l'affetto dimostrato nei suoi confronti. A People raccontò in questi termini ciò che gli ha trasmesso la gente in quest'ultimo anno:"Erano davvero commosse [le persone] e sono grato. Ha significato tanto per me. E tutte le cose meravigliose che hanno detto le persone sui social media... Li critichiamo, e per molti aspetti è giustificato ma è stato meraviglioso per me. Può essere qualcosa di buono".



Peter Gould raccontò che l'indomani dall'attacco di cuore subito da Bob Odenkirk alla produzione balenò l'idea di cancellare tutta la stagione 6. Una strada che per fortuna non è stata seguita.



