Better Call Saul: Bob Odenkirk spera nel primo Emmy: 'Essere nominato è già una vittoria'

Che ci crediate o meno, Better Call Saul è stato nominato nel corso della sua storia televisiva a ben 55 premi Emmy e non ha mai ottenuto nemmeno una singola vittoria. Chi spera di ribaltare questa tradizione negativa è il suo protagonista, Bob Odenkirk, che però ha riflettuto sul semplice fatto di essere nominato in quest'epoca di rinascita TV.

In un'intervista a Vulture, a Odenkirk è stato chiesto delle nuove nomination di Better Call Saul, che hanno portato il prequel di Breaking Bad a 55 nomination complessive. Odenkirk ha spiegato di essere molto felice di vedere la serie nominata se si considera quanta altra grande programmazione c'è attualmente sul piccolo schermo, ma, detto questo, sottolinea come sarebbe fantastico se la serie ottenesse la sua prima statuetta agli Emmy.

"Penserete che sia una stronzata, ma la gente dice sempre che la nomination è come una vittoria. Penso che più che mai, nella storia della televisione, essere nominati in un mondo in cui ci sono così tanti show è una vittoria enorme. Naturalmente, vincere sarebbe un'ottima cosa. Credo che un giorno lo scoprirò... forse", dice Odenkirk. "Ma, davvero, è una cosa importante. Era la nostra ultima stagione. Sappiamo di aver lasciato sul campo tutto quello che avevamo, e ne sono molto orgoglioso. L'ultimo episodio, il modo in cui i ragazzi e le donne che hanno scritto lo show hanno scavato e stravolto questi personaggi è stato davvero magistrale. Questo è un riconoscimento del fatto che l'avete visto e notato, e questo è... è tutto".

Odenkirk si è unito alle proteste degli sceneggiatori manifestando con loro qualche settimana fa per le strade di Los Angeles.

Nella stessa intervista, Odenkirk ha aggiunto: "Siccome non abbiamo mai vinto, anche questo dà la sensazione di poterne vincere uno prima di essere fuori gioco. Sarebbe bello. Se Rhea [Seehorn] vincesse o io vincessi, o lo show vincesse o la sceneggiatura vincesse, speriamo che tutti lo vedano come un riflesso del lavoro di tutti e un premio per l'intero show. Ovviamente, Succession è un gigante. Sarà in corsa in ogni categoria... Significherebbe molto vincerne anche solo uno".