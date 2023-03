Better Call Saul, Bob Odenkirk torna in tv con Lucky Hank: 'Pensavo di avere una pausa!'

A pochi mesi dal finale di Better Call Saul, Bob Odenkirk torna di nuovo in tv con una serie intitolata Lucky Hank. A differenza di quanti molti possano aver sospettato pare che l'attore non avesse minimamente idea dell'uscita così ravvicinata tra i due prodotti.

"Ho detto di sì allo show, ma pensavo di fare una pausa!" ha commentato ironico l'attore presentando la sua nuova fatica nel quale vesti i panni di Hank Devereaux, il preside scontroso ed infelice del dipartimento di inglese in un piccolo college della Pennsylvania. La serie, che a quanto pare sarà una commedia drammatica, tra i creatori vede anche il nome di Paul Lieberstein, mente dietro la versione americana di The Office.

Dopo aver partecipato a Breaking Bad e Better Call Saul che hanno di nuovo conquistato il primato di migliori serie di sempre, Odenkirk pare che abbia scelto di lavorare a Lucky Hank proprio perchè si presentava come un prodotto totalmente diverso rispetto a quello che aveva fatto precedentemente. "Ho solo pensato che dal punto di vista dell'atmosfera, fosse così totalmente diverso da Saul, quindi ho detto di sì" ha svelato. Secondo i suoi racconti, l'attore non ha avuto neanche il tempo di recuperare dal set di Better Call Saul vedendo immediatamente catapultato su quello di Lucky Hank. "Ma di nuovo, immaginando che sarà un anno o due dopo Saul che lo faremo, e poi hanno detto: 'Facciamolo subito. Quanto velocemente puoi far crescere la barba?'" ha concluso.

Dopo la fine di Better Call Saul Bob Odenkirk e Rhea Seehorn torneranno a lavorare insieme in un nuovo misterioso progetto. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!