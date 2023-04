Better Call Saul, Bob Odenkirk: 'Walter White? Senza Saul sarebbe esistito comunque'

La sesta stagione di Better Call Saul è stata quella che ha finalmente visto la serie incentrata sul personaggio di Bob Odenkirk intrecciarsi in maniera sempre più visibile e tangibile con Breaking Bad, fino a quel clamoroso monologo finale nel quale lo stesso Jimmy McGill entra nel merito delle vicende di Walter White.

Ricorderete senz'altro le parole di confessione e al tempo stesso vanto dell'ormai fu Saul Goodman, pronto ad ammettere davanti alla corte di esser stato il vero deus ex machina del defunto fuoriclasse della produzione di metanfetamina: secondo Bob Odenkirk, recentemente tornato in TV con Lucky Hank, i meriti del suo personaggio andrebbero leggermente ridimensionati.

"Penso che Walter White sarebbe stato comunque Walter White anche senza Saul" ha esordito l'attore, che ha però immediatamente precisato: "Semplicemente non avrebbe vissuto così a lungo, ovviamente. Avrebbe avuto una vita più breve. [...] Penso comunque che Breaking Bad sia la navicella madre, questa è la mia sensazione al riguardo".

Lo stesso Jimmy, d'altronde, non ha mai effettivamente rivendicato i meriti dell'ascesa di Walter White: quelli sulla sopravvivenza dell'ex-professore di chimica, però, il nostro avvocato preferito se li è (giustamente) intestati tutti. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione della sesta stagione di Better Call Saul.