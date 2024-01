Better Call Saul è stato candidato ad un totale di 53 Emmy, e ne ha vinti 0

Better Call Saul è considerata una delle serie tv migliori di tutti i tempi, ma non ditelo agli Emmy Awards: questa notte infatti sono stati annunciati i vincitori degli Emmy 2023/2024, e ancora una volta lo spin-off di Breaking Bad è rimasto a mani vuote.

Il dramma legale di AMC ha concluso la sua serie di sei stagioni con un totale di 53 nomination ai Primetime Emmy Awards, ma incredibilmente queste candidature non si sono mai tradotte in una vittoria, neanche una volta. Questa straordinaria serie di sconfitte è continuata, per l'ultima volta, ai 75esimi Emmy Awards, dove Better Call Saul era in lizza per sette statuette, perdendole tutte una dopo l'altro.

La serie tv, come forse saprete, era in palio per Miglior serie drammatica, Miglior attore protagonista per Bob Odenkirk, che interpreta Saul Goodman, Miglior attrice non protagonista per Rhea Seehorn nel ruolo di Kim Wexler, ben due nomination per Miglior sceneggiatura per una serie drammatica e altri premi tecnici. Nonostante la serie sia stata nominata a miglior serie drammatica per tutte le sue sei stagioni, il premio è sempre andato a qualche altro programma: quest'anno Better Call Saul ha dovuto affrontare una forte concorrenza agli Emmy, dominati da The Bear di FX, Succession di HBO e Beef di Netflix.

Le vittorie di Breaking Bad restano dunque insuperate: la serie originale fu nominata cinque volte come miglior serie drammatica, vincendo una volta. Il protagonista Bryan Cranston è stato nominato sei volte come miglior attore protagonista, vincendo quattro volte, mentre Aaron Paul, che interpretava il co-protagonista Jessie, è stato nominato come miglior attore non protagonista cinque volte, vincendo tre volte.



Better Call Saul come The Wire quindi: in entrambi i casi, gli Emmy hanno guardato da un'altra parte.