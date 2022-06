Better Call Saul, Carol Burnett nel cast della stagione finale: 'La mia serie preferita'

Il cast ha sempre rappresentato uno dei punti di forza di Better Call Saul: lo spin-off di Breaking Bad (ormai considerato da molti pari, se non addirittura superiore, alla serie madre) ha sin dal primo momento potuto contare su performance attoriali di assoluta eccellenza, ma nonostante ciò non sembra intenzionato ad accontentarsi.

Mentre Bryan Cranston parla del ritorno di Walter White, infatti, lo show con Bob Odenkirk e Rhea Seehorn accoglie l'arrivo di una new entry che nulla ha da invidiare alle altre star della serie: stiamo parlando di Carol Burnett, che stando a quanto annunciato dagli account social ufficiali della produzione entrerà a far parte della serie nel ruolo di una certa Marion.

Un personaggio di cui non sappiamo ancora nulla, dunque, per una Carol Burnett che ha subito palesato il suo entusiasmo per la cosa: "Sono emozionata di poter far parte della mia serie preferita" sono state le parole con cui l'attrice de Le Cinque Mogli dello Scapolo e The Carol Burnett Show ha commentato la notizia.

Un annuncio, quello dell'ingresso di Carol Burnett, che non può far altro che aumentare l'hype già altissimo che tiene elettrizzati i fan in vista del prossimo luglio, quando prenderà finalmente il via questa tranche finale della serie sulla storia di Jimmy McGill/Saul Goodman: per quanto riguarda il futuro, intanto, si parla già di nuovi spin-off dopo Better Call Saul.