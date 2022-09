Better Call Saul si chiude senza neanche un Emmy: quanti ne vinse Breaking Bad?

Se c'è un capolavoro passato su ogni emittente del piccolo schermo negli ultimi anni, quello è Better Call Saul. Una lezione di regia, narrazione e caratterizzazione che trova eguali solo in Breaking Bad e poche altre. Quest'ultima vinse moltissimi Emmy, ma BCS neanche uno a fronte di decine di candidature. Ecco tutti i numeri.

L’altra notte si è tenuta la premiazione degli Emmy Awards 2022 e per quanto alcune serie meritevolissime abbiano messo a segno record senza precedenti grazie alle loro vittorie – Miglior Regia a Squid Game e seconda volta Zendaya Miglior Attrice per Euphoria – alcuni snobbati in particolare hanno generato delusione prima e rabbia poi. Senza parlare delle critiche rivolte allo spot di Star Wars in piena cerimonia. Ma tornando ai dimenticati, la sfortunata protagonista è stata Better Call Saul.

Ben 7 candidature nell’edizione appena conclusa, che aggiungendosi a quelle delle precedenti stagioni la portano a un totale di 46 nomination nel corso di sei cerimonie, tante quante sono state le stagioni dello show. E in ognuno di quei sei anni, le nomination oscillavano fra le 7 e le 9. Per qualcuno, a ragione, un vero scandalo. L’unico premio di consolazione, non assegnato però alle stagioni principali, sono stati due Outstanding Short Form Comedy or Drama Series per i corti derivativi Los Pollos Hermanos Employee Training e Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler. Un premio praticamente misconosciuto e istituito fra l’altro solo nel 2016.

L’unica altra consolazione è che il finale di serie, proprio quello che ha fatto gridare definitivamente al capolavoro – e allora sì che sarebbe uno scandalo una sua sconfitta – non è rientrato nelle candidature di quest’anno, quindi c’è ancora tempo nel 2023 per Vince Gilligan di vedersi riconosciuto il proprio lavoro prima della chiusura definitiva del franchise. Lo storico creatore di Breaking Bad ha infatti annunciato con fermezza di voler passare ad altro. Ma ora una domanda al passato: quanti ne vinse, di Emmy, la serie madre Breaking Bad?

Lo show ottenne 58 nomination nel corso della sua storia, ottenendo 16 statuette. Bryan Cranston è stato Miglior Attore Protagonista per quattro volte, Aaron Paul tre volte come Miglior Attore Non Protagonista e Anna Gunn due volte come Miglior Attrice Non Protagonista. Ma gli altri 7 Emmy restanti andarono anche ad aspetti tecnici come regia, sceneggiatura e mixaggio del suono. Oltre, cruciale questo, ai due Miglior Serie Drammatica nel 2013 e nel 2014. Un premio che, quest’anno, sarebbe potuto andare a Better Call Saul per tutte le ragioni del mondo.