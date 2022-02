Better Call Saul: chiuse le riprese, Bob Odenkirk rende tributo alla fine di Saul Goodman

È di uscita imminente la sesta e ultima stagione di Better Call Saul, che andrà a chiudere senza possibilità di replica il prequel di Breaking Bad dedicato a Saul Goodman, al secolo l'avvocato Jimmy McGill interpretato da Bob Odenkirk. Ora l'atttore ha annunciato la chiusura del set e si è congedato con grande commozione.

È imminente l’uscita di Better Call Saul 6, il capitolo finale del prequel di Breaking Bad creato da Vince Gilligan in collaborazione con Peter Gould e dedicato all’avvocato più ambizioso e scanzonato di tutta Albuquerque, New Mexico: il Jimmy McGill interpretato da Bob Odenkirk e destinato a diventare, nella serie madre incentrata su Walter White, il Saul Goodman che tutti conosciamo. La sesta e ultima stagione ha subito un’infinità di rinvii e stop alle riprese, principalmente a causa della chiusura dei set dovuta alla pandemia da Covid-19, ma anche al terribile momento che ha visto Bob Odenkirk colpito da infarto sul set di Better Call Saul.

La lunga convalescenza, imposta anche a causa del clima proibitivo del set che potrebbe esser stato alla base del malore, ha notevolmente rimandato la chiusura delle riprese, che stavano continuando nelle ultime due settimane per la seconda metà di stagione. La sesta sarà infatti composta dal numero record di 13 puntate, che porteranno la serie a un totale di 63 (una in più di BB) e che verranno distribuite in due tempi. I primi arrivano il 18 aprile su ABC e il giorno dopo su Netflix. Ora però, Odenkirk ha ringraziato la troupe a mezzo social dopo il fine riprese: "Ieri un'incredibile troupe di persone ha finito di girare Better Call Saul ad Albuquerque. È iniziato nel 2014, con una scrittura fantastica ha dato la carica fin da subito. E nonostante le sfide di ogni tipo, la nostra energia e cura non sono mai venute meno. Sono onorato di averne fatto parte".

Sulle difficoltà sostenute dalla troupe sono intervenuti anche Gould e il Presidente del network di AMC, Dan McDermott: “Anche in circostanze incredibilmente difficili, l'intero team - sceneggiatori, cast, produttori, registi e troupe - si è superato. Non potrei essere più entusiasta di condividere ciò che abbiamo realizzato insieme”, ha detto Gould. “Vince, Peter e Bob hanno risposto alla domanda, 'Perché mai dovresti provare a seguire uno degli spettacoli più celebrati e amati della storia della televisione con un sequel?' e hanno risposto a tutti i livelli possibili, con risultati davvero straordinari”, ha detto McDermott, preparandoci alla stagione più ambiziosa di sempre.

"Saul Goodman è stato un personaggio centrale in AMC per più di un decennio e ha ravvivato il network. Profondo apprezzamento e rispetto per Vince, Peter, Bob e tutti gli altri responsabili di questa straordinaria serie, che si è guadagnata un posto insieme a Breaking Bad nei cuori e nelle menti di milioni di fan e nel pantheon della grande televisione. Mentre ci avviciniamo a questi episodi finali, è davvero il caso di dirlo: ‘S’all good, man!’". Voi siete pronti per il gran finale? Ditecelo nei commenti!