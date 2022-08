Better Call Saul, finalmente il crossover Breaking Bad: ecco cosa succede nell'episodio

Come promesso, il nuovo episodio di Better Call Saul è intitolato Breaking Bad e riporta in scena Bryan Cranston e Aaron Paul come Walter White e Jesse Pinkman per il crossover reunion che i fan aspettavano da anni.

Chiudendo il cerchio aperto dalla serie originale Breaking Bad, nel quale il personaggio di Saul Goodman esordivo in una puntata intitolata 'Better Call Saul', il nuovo episodio 'Breaking Bad' - il terzultimo della serie con Bob Odenkirk, che sta per giungere a conclusione - inizia da dove tutto è cominciato con Saul ostaggio di Walt e Jesse, come visto nella puntata 2.08 di Breaking Bad (nel corso della narrazione troverà spazio anche la famosa battuta su Lalo Salamanca, che dopo anni di teorie da parte dei fan sarà commentata direttamente dai personaggi, in un cortocircuito meta-narrativo a dir poco geniale).

L'episodio è impostato su due linee temporali, il futuro in bianco e nero di Gene (perché dalla sua vita sono spariti 'i colori', per così dire) e il passato a colori di Saul, che appunto si interseca con le vicende di Walt e Jesse. Un'altra scena a circa metà episodio ricorda altri eventi di Breaking Bad, con Mike che entra nell'ufficio di Saul e gli rivela tutte le informazioni che ha scoperto su Walt e Jesse, incluso il fatto che il famoso Heisneberg in realtà è insegnante di chimica al liceo malato di cancro ai polmoni.

Le due linee temporali 'dialogano' continuamente attraverso dissolvenze e rimandi interni, e alla fine entrambe le due storyline rimangono in sospeso: nel presente (o futuro) Gene rischia un ultimo colpo ai danni di un povero malcapitato (anche lui malato di cancro) mentre nel passato Saul entra alla JP Wynne High School, creando un perfetto rimando a Breaking Bad: come i fan ricorderanno, infatti, nell'episodio 'Better Call Saul' l'azzecagarbugli di Albuquerque entrava nell'aula di Walt e gli svelava di averlo ritrovato grazie ai suoi detective.

Ricordiamo che rimangono ancora due episodi per Better Call Saul, e poiché il prossimo sarà scritto e diretto da Vince Gilligan si può supporre che Walt e Jesse torneranno ancora una volta. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti!