Better Call Saul, dov'è girata la serie di Vince Gilligan?

Di una serie come Better Call Saul non ne si ha mai abbastanza: è dalla messa in onda del season finale della quinta stagione che i fan dello show non vedono l'ora di tornare finalmente nei luoghi della serie. Perché, dunque, non ingannare l'attesa godendoci un tour virtuale?

Lo show sulle vicende di Jimmy McGill/Saul Goodman è infatti ambientato in un bel po' di luoghi che, pur non essendo esattamente mete turistiche, sono ormai diventati delle validissime mete di "pellegrinaggio", a partire proprio da Albuquerque: la cittadina del New Mexico che i fan di Breaking Bad conoscono ormai a memoria presenta effettivamente vari punti d'interesse, dalla Balloon Fiesta che si svolge ogni ottobre al Petroglyph National Monument, con il suo parco naturale che comprende ben cinque vulcani spenti.

Non è invece un luogo realmente esistente il centro estetico Day Spa & Nail, che è stato costruito appositamente per lo show negli ABQ Studios, studios cinematografici situati appunto ad Albuquerque; non troverete pollo, invece, da Los Pollos Hermanos: il locale si chiama in realtà Twisters e serve principalmente panini e burrito ispirati alla tradizione messicana.

Esiste e serve ottimi tacos invece El Michoacano, il malfamato (solo nella serie, ovviamente!) ristorantino in cui Tuco ed Hector conducono gli affari della famiglia Salamanca: il posto si chiama El Moreno e si trova a South Valley. Cinnabon, il locale in cui lavora il Saul Goodman post-Breaking Bad che vediamo nelle sequenze introduttive di alcuni episodi, si trova invece nel centro commerciale Cottonwood Mall, di stanza sempre ad Albuquerque.

Per gli esterni della HHM sono stati invece utilizzati parcheggio e atrio di un edigicio Northrop Grumman, multinazionale che opera nel campo dell'aerospaziale, mentre gli interni sono quelli del Sun Healthcare Group. Se voleste passare a fare un saluto al buon Mike, invece, vi toccherà fare una puntatina alla Civic Plaza di Albuquerque: qui si trova infatti il gabbiotto in cui il burbero ex-poliziotto lavora nel corso della prima stagione.

Bryan Cranston e Aaron Paul, intanto, hanno dichiarato di essere pronti a fare la loro comparsa in Better Call Saul; qualche giorno fa, invece, è stato rilasciato un Monopoly a tema Breaking Bad.