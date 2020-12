Better Call Saul: dov'è Kim in Breaking Bad? Le ipotesi

Sin dal suo esordio, avvenuto ormai più di cinque anni fa, Better Call Saul ha subito colpito il suo pubblico, essendosi presentato non come un semplice spin-off, che andasse ad ampliare la storia della "sorella maggiore" Breaking Bad, ma che ottenesse una sua dignità propria, e anzi andasse a migliorare ancora di più un prodotto già splendido.

Perché se Better Call Saul ha un merito, è di certo quello di averci fatto conoscere personaggi e storie incredibili e, a volte, persino più interessanti di quelle che abbiamo visto nello show con Bryan Cranston e Aaron Paul. Per celebrare lo show, abbiamo dedicato alla serie diversi FAQ e approfondimenti, come per esempio quando esce Better Call Saul 6, oppure quando è ambientato Better Call Saul, o anche quando finirà BCS. E se abbiamo già trattato dei collegamenti tra Better Call Saul e Breaking Bad, c'è un elemento che invece sembra di pura discordanza tra le due serie, ovvero l'avvocato Kim Wexler, interpretata dalla magnifica Rhea Seehorn. Per quale motivo il personaggio di Kim non è presente in Breaking Bad? Oggi cerchiamo di rispondere a questa fondamentale domanda.

E partiamo con ordine. Kim è uno dei personaggi più approfonditi e, allo stesso tempo, indecifrabili, di tutto il franchise: da sempre ha un rapporto ambiguo e sul filo del rasoio con l'altro grande protagonista della serie, Jimmy "Saul Goodman" McGill. Passati da complici, a rivali, ad amanti, a nemici, a compagni, più di una volta, Kim è stata la voce della ragione di Jimmy (Bob Odenkirk), ma anche (dobbiamo dirlo) uno dei motori dello spietato Saul Goodman. Così come la maggior parte dei protagonisti che si muovono in questo mondo, anche Kim ha compiuto un vero e proprio atto di "breaking bad", nel corso delle stagioni.

Ed è questo che fa credere a molti che il destino della povera Kim sia già compromesso: potrebbe finire vittima dei Salamanca? Sembra una delle ipotesi più probabili, anche vedendo come si è evoluta la serie, e la sua morte spiegherebbe la sua non presenza nella serie incentrata su Walter White, oltre che a fornire una spiegazione della definitiva "rottura" di Saul.

Altre affascinanti ipotesi sono quelle che la vedono come sparita, dopo aver cambiato identità, proprio per salvarsi la vita dagli innumerevoli pericoli che i traffici di Albuquerque comportano: del resto, non sarebbe la prima volta nell'universo di Vince Gilligan che avviene una cosa simile, e lo stesso Saul, nei vari flashforward che troviamo nella serie, si presenta come il Gene Takavic del Cinnabon di Omaha.

Siamo romantici, lo sappiamo, ma sarebbe davvero bello che nel finale Kim e Saul possano ricongiungersi e ricominciare una nuova vita, insieme, dopo tutti i problemi e il dolore passato. Tuttavia, dobbiamo ricordarci in quale universo narrativo ci troviamo, e i nostri timori, purtroppo, sono ben più evidenti delle speranze che abbiamo in un lieto fine per l'avvocato Wexler.

E ora è il vostro turno: che ne sarà della povera Kim nel finale di Better Call Saul? Riuscirà a sopravvivere? Per farcelo sapere, come sempre, lasciateci un commento nello spazio a essi dedicato, che noi leggeremo e al quale risponderemo con grande piacere!