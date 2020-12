Better Call Saul: Ecco quando inizieranno le riprese dell'ultima stagione

Dopo le nostre ipotesi sul destino di Kim in Better Call Saul, vi segnaliamo questo annuncio di AMC, che ha rivelato quando inizieranno le riprese della stagione conclusiva del prequel di Breaking Bad.

A confermare la notizia è stato il co creatore dello show Peter Gould, che ha discusso con i giornalisti di Deadline i prossimi impegni della produzione. Ecco il suo commento: "Noi speriamo di iniziare a girare le prossime puntate nei primi mesi del 2021, invece la data di uscita dipenderà dal destino, da AMC e da Sony. Abbiamo ogni giorno delle riunioni su Zoom, ci incontriamo per due settimane all'inizio della stagione e siamo in riunione da quel momento. È come cercare di ballare sulle sabbie mobili, per me lavorare da remoto è uno svantaggio, ma allo stesso tempo adoro quello che stiamo facendo, nonostante ci stiamo impiegando più del solito. Siamo in un momento piuttosto avanzato della stagione, quindi posso dire di essere molto entusiasta per questo".

L'intervista continua, Peter Gould ha infatti rivelato qualche dettaglio in più sulle nuove modalità di lavoro: "È una situazione inedita, perché generalmente concludiamo l'episodio mentre lo giriamo, questa volta invece dobbiamo lavorare su più puntate in contemporanea. Stiamo cercando di fare il meglio date le circostanze. La verità è che, e parlo di come la penso io, è meglio non sapere tutto riguardo la storia di un personaggio, perché non vuoi farti influenzare da cose che non sono ancora successe, ed è un fattore a cui dobbiamo fare attenzione mentre siamo al lavoro".

Considerando che le riprese non sono ancora iniziate, sembra ormai molto probabile che la sesta stagione farà il suo debutto nel 2022, o al massimo negli ultimi mesi del 2021. Per concludere, vi lasciamo con il nostro elenco dei 5 momenti migliori di Better Call Saul.