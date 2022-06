Better Call Saul, nel fan poster Ken di Barbie ha il volto di Saul Goodman!

In questi giorni sul web stanno spopolando diversi meme che riguardano la prima immagine di Ryan Gosling nei panni di Ken nel prossimo film di Greta Gerwig, Barbie, con protagonista Margot Robbie nell'iconico personaggio dei giocattoli Mattel. L'ultima esilarante versione è un fan poster che sostituisce il volto di Gosling.

Volete scoprire con quale altro viso è stata sostituita la star di La La Land e Drive? Sul nostro sito potete recuperare l'immagine originale con Ryan Gosling nei panni di Ken in Barbie di Margot Robbie.



Si tratta di Bob Odenkirk, ovvero Saul Goodman, indiscusso protagonista della serie prequel di Breaking Bad, Better Call Saul.

Sul web circola l'immagine di un fan poster con tanto di pubblicazione da parte dell'account di Warner Bros. che mostra il volto di Saul associato al corpo muscoloso di Ken/Ryan Gosling.



Un'immagine che ha divertito tantissimo i fan che in questo periodo si stanno appassionando all'ultima stagione della serie, la sesta, che concluderà le avventure di Saul Goodman, personaggio magistralmente interpretato da Bob Odenkirk.



AMC ha rassicurato i fan e ha dichiarato che la porta è aperta per altri spin-off di Breaking Bad, dopo l'enorme successo di Better Call Saul, capace di raggiungere i livelli della serie madre.

Quale personaggio di Breaking Bad vorreste protagonista di una nuova serie tv targata AMC dopo la fine di Better Call Saul con la sesta e ultima stagione?