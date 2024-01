Better Call Saul, i fan in rivolta per la sconfitta agli Emmy: 'Da criminali'

Better Call Saul è una delle serie più celebrate degli ultimi anni ma questo sembra non esser stato abbastanza per gli Emmy Awards. La serie, infatti, ha battuto uno dei record negativi più incredibili della storia della televisione americana arrivando a non conquistare neanche un riconoscimento.

Dopo che Better Call Saul ha stabilito il record di 53 candidature e 0 vittorie, sono arrivate, ovviamente, le prime reazioni da parte dei fan della serie che, fin da subito, hanno dimostrato il loro enorme sostegno allo show attraverso i social network. X è diventato il maggior rappresentate della volontà popolare che ha definito "impossibile" che la serie non abbia mai ricevuto un riconoscimento dall'Academy nonostante sia stata celebrata in lungo e in largo per la sua qualità di scrittura, registica e dal punto di vista delle interpretazione.

Una delle questioni che ha colpito maggiormente i fan di Better Call Saul è la mancata vittoria nel corso degli anni di Bob Odenkirk come miglior attore protagonista. Secondo molti è "un reato" che l'attore non abbia mai ricevuto il tanto ambito riconoscimento ed è ancora annoverato come una "delle cose peggiori" mai fatte dagli Emmy Awards. In tutte le sue sei stagioni, la serie non ha mai portato a casa una statuetta confermando essere il grande escluso nella storia degli Emmy.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la serie, vi consigliamo la nostra recensione della sesta stagione di Better Call Saul.