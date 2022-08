Better Call Saul, il finale è stato l'episodio più visto dell'intera serie!

Quanto è stata dura dire addio a Saul Goodman? Il finale di Better Call Saul ci ha lasciati emotivamente distrutti, evidentemente non ancora pronti al distacco da quell'universo ideato da Vince Gilligan che tanto ci ha emozionati a partire dalla messa in onda del primo episodio di Breaking Bad. Sentimenti a parte, però, parliamo anche di numeri.

Già, perché l'episodio che ha crashato AMC+ per i troppi accessi è stato un successo non soltanto di critica, ma anche di numeri: per la precisione, il series finale di Better Call Saul è risultato essere l'episodio più seguito dell'intero show con Bob Odenkirk e Rhea Seehorn, battendo il record detenuto finora dal finale della terza stagione.

Soffermandoci sui numeri, possiamo osservare come il season finale della terza stagione di Better Call Saul abbia portato a casa, nel 2017, il cospicuo bottino di 1,8 milioni di spettatori; numeri ampiamente superati da questo incredibile finale di serie, capace di far piazzare davanti ad AMC ben 2,7 milioni di persone: certo, parliamo di numeri non avvicinabili a quelli di serie del calibro di Game of Thrones e simili, ma non è certo quello il pubblico a cui aspirava lo show di Vince Gilligan.

E voi, cosa ne pensate? Quello dello spin-off/prequel/sequel di Breaking Bad è stato un successo meritato? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quale aspetto di Better Call Saul ha deluso Jonathan Banks.