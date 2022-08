Better Call Saul, il finale di serie ha crashato AMC+ per i troppi accessi!

Come avvenuto di recente per il finale di Stranger Things 4 su Netflix, quello della sesta nonché ultima stagione di Better Call Saul ha mandato in crash per ore i server di AMC+ per i troppi accessi in contemporanea. Difficoltà nel ripristino del servizio streaming, i numeri devono essere altissimi.

Se sei un servizio di streaming, i finali di quelle serie che hanno fatto la storia del piccolo schermo si traformano in una prova del nove sotto due aspetti, uno positivo l’altro nagativo. Perché se un finale di serie manda in crash i tuoi server, questo vuol dire due cose: che hai fatto un lavoro incredibile su quella serie, ma che devi decisamente migliorare la capacità di flusso della tua piattaforma. Nel caso di Better Call Saul, quella capacità di flusso è stata messa a dura prova nella giornata di ieri.

Tre i fattori che vanno a sommarsi uno dopo l’altro, alimentati da tre distinte interviste sostenute dal creatore Vince Gilligan nei giorni precedenti. Aveva promesso che i fan gli avrebbero voluto consegnare il Nobel per il finale di Better Call Saul. Ma non dipende solo dalla qualità: con questo episodio, Vince Gilligan ha detto definitivamente addio al mondo di Breaking Bad, dichiarandosi contrario agli universi narrativi troppo estesi. Per vostra fortuna, conosciamo già il suo prossimo progetto: una serie a metà fra The Twilight Zone e X Files.

Ma per tornare al crash di AMC+, che distribuisce gli episodi con un giorno di anticipo rispetto all’arrivo su Netflix, il gigante televisivo non ha fatto sapere molto sui dati di flusso. Un buon numero di spettatori si è trovato semplicemente con un avviso di errore di connessione sui propri schermi, con AMC che non ha potuto far altro che constatare, tentare di rimediare e scusarsi con un tweet: “Ciao, siamo a conoscenza dei problemi per alcuni utenti che stiano guardando Better Call Saul. Stiamo lavorando per risolvere il più presto possibile”.

Inutile dire che gli spettatori paganti non l’hanno presa bene: ecco di seguito alcuni dei loro tweet.