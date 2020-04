Better Call Saul, Giancarlo Esposito promette: 'La sesta stagione sarà esplosiva'

La quinta stagione di Better Call Saul si è appena conclusa, con il finale di stagione in streaming su Netflix, e si può dire che il personaggio di Gustavo Fring (Giancarlo Esposito), pur non essendo tra i protagonisti dell'ultimo episodio, si è rivelato cruciale nel far partire la concatenazione di eventi che ha portato alla conclusione.

Del resto Tony Dalton aveva promesso un finale ricco di divertimento, e non è certo mancata l'azione, né i colpi di scena. Invitiamo però chi non ha ancora visto l'ultimo episodio di Better Call Saul a interrompere qui la lettura, per evitare spoiler.

Giancarlo Esposito ha parlato al Variety After-Show dell'episodio 5x10, intitolato Something Unforgivable, che ha visto il tentato omicidio di Lalo Salamanca (Dalton), e la sua rocambolesca fuga. Andando con la mente già alla prossima stagione, ammette che il "suo" Gus sarà imbestialito per il fallimento del piano.

"Non credo che darà la colpa a Nacho Varga (interpretato da Michael Mando), ma credo che questo ci stia portando verso una stagione 6 davvero esplosiva" prevede Esposito. "Gus è molto calcolatore ed è preparato sia al successo, che al fallimento."

Il mancato omicidio, inoltre, potrebbe dar vita a nuove trame in cui Fring andrà a caccia di vendetta contro i Salamanca. "Mi piace che Lalo se ne vada vivo perché alla fine c'è un'altra opportunità per me di ucciderlo" ha aggiunto ridendo.

La stagione 6 di Better Call Saul sarà anche l'ultima e di conseguenza, probabilmente, l'ultima volta che Giancarlo Esposito vestirà i panni di Gustavo Fring: un personaggio dalla doppia personalità, spietato boss del narcotraffico a sangue freddo ma anche a suo modo un filantropo che ha a cuore l'interesse della comunità. "Mi mancheranno tante cose di Gus, la sua tranquillità, la sua pazienza con un punto di ebollizione."