Better Call Saul, Giancarlo Esposito sprona i fan a dare il meglio in un video dal set

Dopo aver visto Mike Ehrmantraut alle prese con un Sandwich, torniamo a dare uno sguardo al dietro le quinte di Better Call Saul grazie a Giancarlo Esposito, che ha pubblicato su Instagram un nuovo video dal set dello show.

"Sono qui per parlare di ispirazione" dice l'attore nel filmato che potete trovare in calce alla notizia. "Sono qui per ricordare tutte le persone che mi hanno ispirato quando ero un giovane attore, un filmmaker, che voleva lasciare il segno. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno permesso di arrivare dove sono oggi. E sono qui per dirvi che anche voi potete farcela. Avete il potenziale, se ci mettete forza di volontà e dedizione potete diventare ciò che volete. Sono qui per dirvi che potete fare tutto ciò che il vostro cuore e la vostra mente hanno intenzione di fare."

Potremo vedere Esposito nuovamente nei panni di Gus Frings tra appena una settimana, quando il 24 febbraio debutterà su Netflix il primo episodio della quinta stagione della serie AMC, nella quale apparirà anche Hank Schrader (Dean Norris) apparso nell'ultimo teaser ufficiale di Better Call Saul 5.

Cosa vi aspettate dalla nuova stagione dello show?