Better Call Saul, Giancarlo Esposito vuole lo spin-off su Gus!

Ormai sono trascorsi diversi anni da quando Walter White ha lasciato il suo spazio sul piccolo schermo nell'ultima stagione di Breaking Bad. In questo lasso di tempo gli appassionati del franchise non sono rimasti soli però, perché a far loro compagnia c'è stato poi Better Call Saul, primo spin-off dello show principale.

Come tutti saprete però, poco tempo fa anche quest'ultima produzione con protagonista Bob Odenkirk è giunta al termine. Ecco però che una nuova speranza verso una ulteriore serie dedicata a questo universo si profila all'orizzonte.

Infatti, durante una recente intervista con Variety, l'attore Giancarlo Esposito (Interprete dell'ormai iconico Gus Fring) si è detto decisamente interessato a partecipare ad una nuova serie, che abbia come intento quella di esplorare ancora di più quello che forse è uno dei più grandi antagonisti mai apparsi sul piccolo schermo.

"Ne sto parlando con Vince Gilligan ultimamente. Vuole aspettare ancora un po' perché al momento ha altri progetti, ma poi ci tornerà sopra, ha alcune idee interessanti in mente. Sono curioso di saperne ancora su Gus, sulle sue origini", ha detto la star.

Da notare come non sia la prima volta che Esposito si lascia andare ad un sincero interesse per il progetto, già qualche anno addietro si era infatti espresso con parole propositive verso un ulteriore spin-off, dopo Better Call Saul.

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa ecco la nostra recensione di El Camino.