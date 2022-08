Better Call Saul, Jonathan Banks ammette: 'Una cosa mi ha molto deluso'

Ormai Better Call Saul si è concluso e con esso tutto l'universo narrativo di Breaking Bad. Questo vuol dire che non dovremmo rivedere nessuno dei personaggi in futuro e quello che doveva essere detto è stato detto. Proprio per questo, l'interprete di Mike Ehrmantraut si è detto molto deluso su una scelta fatta.

È stato tale l’hype creato intorno a questo finale di serie, con Vince Gilligan che ha preteso il Nobel (anche a ragione) per l’ultimo episodio di Better Call Saul, che la puntata conclusiva ha fatto crashare AMC Plus: per ore diverse migliaia di utenti non hanno potuto accedervi. In fondo, si stava dando l’addio non soltanto allo spinoff, ma all’intero universo narrativo. Questo perché Vince Gilligan è contrario agli universi troppo estesi – li ha addirittura definiti “da egoisti” – e ora ha già sviluppato il suo prossimo progetto dopo l’addio al franchise AMC: una serie che mescolerà The Twilight Zone e X Files. Potete trovare qui i molti dettagli già svelati sulla serie.

Alcuni personaggi hanno risposto in prima persona alla questione di un possibile ritorno. In particolare, un protagonista storico ha detto che non tornerà mai più in Breaking Bad: non perché sia nato del malcontento, ma proprio perché ha compreso come questo filone sia ormai concluso per gran parte se non tutti i personaggi. E qui si arriva alla delusione di Jonathan Banks, interprete di Mike Ehrmantraut che avrebbe voluto per il suo personaggio un ultimo sviluppo mai avvenuto. C'è infatti una parte del passato di Mike che non ha mai trovato risposta: "Di chi era innamorato Mike?".

L’attore ha spiegato ai microfoni di Entertainment Weekly: “Non è stato mostrato perché nessuno tocca Mike. Se quella persona uscisse dal passato e lo toccasse solo sulla spalla, Mike crollerebbe in un istante sotto quel tipo di gentilezza, quel tipo di tocco. Il punto è questo: se ho un figlio, lui aveva una madre. E il mio più grande rimpianto, la cosa che mi ha davvero deluso, è che non sia mai stata introdotta come personaggio. Chi era? Mi sarebbe piaciuto scoprirlo”. Ora il finale di Better Call Saul ha cambiato tutto e non si può più tornare indietro.

Voi avreste voluto scoprirlo?