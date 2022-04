Better Call Saul, Jonathan Banks loda Bob Odenkirk: 'Nessuno come lui'

Il valore di Bob Odenkirk lo conoscevamo da tempo, soprattutto grazie alla sua splendida performance in Breaking Bad: Better Call Saul ha però alzato ulteriormente il livello, liberando Saul Goodman dal ruolo di spalla e permettendo al nostro Bob di splendere di luce propria, regalandoci una prova attoriale di altissimo livello.

Dopo aver detto di non voler scappare da Saul Goodman e Jimmy McGill, dunque, Odenkirk si è sentito meritatamente elogiare dal collega Jonathan Banks, volto di Mike Ehrmentraut sia in Breaking Bad che in Better Call Saul: "Faccio questo lavoro da 53 anni e non ho mai visto nessuno fare quello che ha fatto lui. Come ci è riuscito?" sono state le parole di Banks.

L'attore ha poi proseguito: "Quando Bobby Odenkirk arrivò in Better Call Saul, durante il primo episodio era nervoso come un gatto; aveva la bocca secca, perse la voce. Ma in qualche modo è riuscito a farcela, non ho mai visto nessuno fare una cosa del genere". "Beh sai, non avevo scelta. Avevo firmato un contratto" è stata la scherzosa replica del protagonista dello spin-off di Breaking Bad.

E voi, cosa ne dite? La prova di Bob Odenkirk nel corso di queste prime 5 stagioni dello show vi ha convinti? Fatecelo sapere nei commenti! Poche ore fa, intanto, è stato ufficializzato il ritorno di Walter White e Jesse Pinkman in Better Call Saul.