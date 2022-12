Better Call Saul, Kim e Jimmy si riuniranno mai in un sequel? Risponde Bob Odenkirk!

Quest'anno abbiamo dovuto dire addio a Better Caul Saul, il prequel di Breaking Bad creato da Vince Gilligan, che si è concluso ad Agosto con la sua sesta e ultima stagione.

ATTENZIONE! SEGUONO SPOILER DELL' ULTIMA STAGIONE DI BETTER CAUL SAUL.

Come ben sapete, gli ultimi quattro episodi sono ambientati dopo gli eventi di Breaking Bad e hanno mostrato Jimmy confessare i suoi crimini e il suo coinvolgimento nell'impero della metanfetamina di Walter White. Il nostro protagonista dovrà così scontare una pena di ben 86 anni di reclusione. Verso la fine dell'episodio, Kim (presente al processo di Saul), va a fare visita al suo ex-marito dietro le sbarre.

Proprio del finale ha recentemente parlato la star dello show Bob Odenkirk, durante la sua intervista per il numero di febbraio 2023 di Empire. Se Jimmy uscirà prima di prigione, ad esempio grazie alla riduzione della pena per buona condotta, Kim sarà lì ad aspettarlo? Odenkirk ha risposto con ottimismo, purtroppo per i fan però, tutto accadrebbe inevitabilmente off-screen, visto che Vince Gilligan sembra aver chiuso definitivamente con l'universo di Breaking Bad.

"Sono assolutamente d'accordo con te. Penso che accadrà. E sotto uno strano punto di vista, dovrebbe considerare la loro relazione davvero soddisfacente. Ha scambiato la sua libertà con la pace della mente e la pace del cuore, e penso che sia stato sicuramente uno scambio equo".

Per salutarvi, vi ricordiamo che Bob Odenkirk e Rhea Seehorn collaboreranno per un progetto futuro.