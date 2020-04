Better Call Saul, Kim potrebbe riunirsi con Jimmy dopo gli eventi di Breaking Bad?

Con l'uscita in streaming su Netflix dell'ultimo episodio, si è conclusa la quinta stagione di Better Call Saul e i fan sono già in attesa della stagione finale. Come sappiamo in Breaking Bad non compare il personaggio di Kim, il cui destino dovrebbe quindi essere chiarito nella stagione 6 dello spin-off e prequel.

Ne hanno parlato recentemente a Entertainment Weekly Rhea Seehorn, che nella serie interpreta appunto Kim Wexler, e il protagonista Bob Odenkirk, Jimmy / Saul Goodman. Quest'ultimo ha ipotizzato una interessante teoria, secondo la quale i due personaggi, che nel corso della quinta stagione si sono anche sposati, potrebbero tornare a incontrarsi in un futuro post-Breaking Bad (in un flash-forward abbiamo visto Saul assumere un'altra identità, quella di Gene Takavic).

"Penso di essere d'accordo con molte persone sul fatto che potrebbe essere possibile per loro stare insieme in quell'era di Breaking Bad" ha spiegato Odenkirk. "Io ne dubito. Spero solo che non muoia e che ci sia una sorta di riconnessione tra loro quando tutto sarà finito, quando lui è Gene."

Secondo l'attore, quindi, non è automatico ipotizzare che, poiché non vediamo Kim in Breaking Bad, debba per forza uscire di scena in modo traumatico nella prossima stagione di Better Call Saul, che secondo Giancarlo Esposito sarà esplosiva. "Sono d'accordo con Bob sul fatto che sarebbe troppo semplice ucciderla per sbarazzarsi di lei" ha aggiunto Rhea Seehorn. "Li adoro insieme, ma sono anche reciprocamente frustrati dallo stare insieme."

I due attori ammettono di non sapere come andrà a finire la storia. "Ma ancora una volta, gli scrittori mi sorprendono continuamente quando penso: Oh beh, questa è la fine di quella storia, e poi non lo è, e c'è qualche altra cosa da scoprire su relazioni e personaggi" conclude l'interprete di Kim Wexler.