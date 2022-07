Better Call Saul, Lalo era presente in Breaking Bad! Il segreto che non avete notato

Better Call Saul 6 è tornata questa settimana per i suoi ultimi sei episodi in vista del gran finale previsto per il 15 agosto prossimo, ma la puntata di martedì scorso, 'Point & Shoot', ha già riservato sorprese clamorose agli appassionati.

L'episodio, diretto dal co-creatore della serie Vince Gilligan, ha infatti mostrato la morte di Lalo Salamanca, il grande villain della serie interpretato da Tony Dalton, che è stato ucciso dall'imbattibile Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) al termine di un clamoroso gioco tra il gatto e il topo: e in queste ore, per celebrare il grande personaggio di Dalton, è diventato virale sui social un bellissimo dettaglio che rivela la presenza di Lalo anche in Breaking Bad.

Chiaramente il nome di Tony Dalton non compare mai nei titoli di coda di alcun episodio di Breaking Bad e il suo sorriso velenoso e baffuto non può essere visto in nessuna delle scena della serie con Bryan Cranston ed Aaron Paul. Ma, come forse saprete, Lalo viene menzionato in Breaking Bad in due modi: il suo nome pronunciato dal terrorizzato Saul Goodman nell'ottavo episodio della seconda stagione di Breaking Bad, intitolato appunto "Better Call Saul", nel quale il personaggio di Bob Odenkirk viene rapito da Walt e Jesse e li supplica di risparmiargli la vita urlando "è stato Ignacio" prima di chiedere se sono stati inviati da Lalo (la nuova puntata di Better Call Saul ha mostrato 'le origini' delle paure di James McGill).

Ora però, come potete vedere nel post in calce all'articolo pubblicato dalla pagina 'Yeah Mr. White', Lalo appare in versione bambino in una puntata di Breaking Bad: è ritratto in una foto insieme a suo zio Hector Salamanca, e sebbene non venga ovviamente menzionato la sua identità viene rivelata dalla cintura dei pantaloni, come evidenziato dalle due immagini. Considerando l'altissima attenzione per il dettaglio tipica di Vince Gilligan e Peter Gould, è davvero difficile credere che possa trattarsi di una mera coincidenza.

Per altre letture, vi segnaliamo che Better Call Saul è stata nominata agli Emmy 2022 come miglior serie drammatica dell'anno.