Better Call Saul, al via i lavori sulla sesta stagione dello show!

Siamo piuttosto sicuri che un bel po' di noi abbiano ceduto alla tentazione di un rewatch di Breaking Bad e Better Call Saul nel corso di questi infiniti mesi fatti di quarantene e restrizioni varie. Nel caso non l'abbiate ancora fatto, però, il nostro consiglio è quello di procedere al più presto: il gran finale è in arrivo.

Proprio in queste ore, infatti, lo showrunner Peter Gould ha ufficializzato tramite social l'inizio dei lavori sulla sesta e conclusiva stagione di Better Call Saul: "Yes! Eeeeeeeeee si comincia" ha scritto Gould su Twitter, postando la foto di un ciak piuttosto esplicativo.

La quinta stagione di Better Call Saul, come sicuramente ricorderete, si è conclusa 20 aprile 2020 (21 aprile, considerando la messa in onda italiana) con uno degli episodi più tesi di sempre: il punto di non ritorno sembra ormai oltrepassato, il nostro ormai ex-Jimmy McGill sta prendendo sempre più le sembianze del Saul visto in Breaking Bad trascinando con sé (almeno all'apparenza) anche la sua amata Kim, il tutto mentre Gus porta avanti i lavori sul suo laboratorio e Lalo sembra avere tutte le intenzioni di cercare vendetta.

A tal proposito, qui trovate quelle che per noi sono tutte le domande a cui dovrà rispondere la sesta stagione di Better Call Saul; stando agli ultimi aggiornamenti, comunque, la sesta stagione di Better Call Saul dovrebbe esordire nel 2022.