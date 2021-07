Better Call Saul, i messaggi di sostegno di Bryan Cranston e Aaron Paul per Bob Odenkirk

Il protagonista di Better Call Saul, Bob Odenkirk, è stato portato d'urgenza in ospedale dopo essere improvvisamente crollato sul set della serie di successo di AMC. La notizia ha scosso tutto il mondo dello spettacolo e i fan della serie che si sono riversati sui social in apprensione per le condizioni di salute dell’attore.

Le riprese della sesta ed ultima stagione del prequel di Breaking Bad stavano avvenendo in New Mexico, quando Odenkirk, che interpreta l'avvocato corrotto preferito di tutti Saul Goodman AKA Jimmy McGill, è collassato a terra.

I presenti sul set hanno quindi chiamato un'ambulanza che lo ha portato in un vicino ospedale per le cure, ma per ora né i rappresentanti di Bob Odenkirk né AMC hanno fornito aggiornamenti sulla sua situazione.



Al momento non conosciamo la gravità o la causa dell’accaduto ma i fan si sono subito stretti intorno a Bob così come tutti i suoi colleghi.



Attore e comico con decenni di esperienza nel settore, Odenkirk è diventato un nome familiare grazie al suo acclamato ruolo in Breaking Bad dal 2009 al 2013. Nel 2015, è stato promosso a protagonista del suo spin-off, Better Call Saul. In totale, la performance di Odenkirk gli è valsa quattro nomination agli Emmy e quattro ai Golden Globe nel corso degli anni.



Quando la notizia si è diffusa, i social media sono stati inondati da messaggi di sostegno e amore per la star, sia da parte delle celebrità che dei fan, come potete vedere in calce alla notizia.

Bryan Cranston, interprete di Walter White in Breaking Bad, ha condiviso un’immagine insieme all’amico Odenkirk scrivendo: “Oggi mi sono svegliato con una notizia che mi ha messo in ansia. Il mio amico, Bob Odenkirk, è svenuto ieri sera sul set di Better Call Saul. È in ospedale ad Albuquerque e riceve le cure mediche di cui ha bisogno, ma le sue condizioni non sono ancora note al pubblico. Per favore, prenditi un momento della tua giornata oggi per pensare a lui e inviare pensieri positivi e preghiere, grazie.”



Aaron Paul si è aggiunto ai tanti messaggi scrivendo: “Ti voglio bene, amico mio”.

Michael McKean, che interpreta il fratello di Jimmy, Chuck, in Better Call Saul, ha inviato “enorme amore” a Odenkirk. Il collega attore Elijah Wood si è detto profondamente preoccupato per la notizia, proprio come il resto di noi.

La sesta stagione di Better Call Saul dovrebbe debuttare su AMC all'inizio del 2022, ma al momento non vi sono chiaramente certezze.