Better Call Saul, Michael Mando sul season finale: 'Nacho andrà al cuore della Morte Nera'

Il gran finale di questa quinta stagione di Better Call Saul si avvicina a grandi falcate: soltanto poche ore ci separano dall'episodio 5x10, che rischia di trasformarsi in un punto di non ritorno sì per Saul e Kim, ma non solo per loro.

In ballo c'è, ad esempio, anche il destino di Nacho: il ragazzo è sempre più schiacciato tra incudine e martello, con un Gus Fring che non sembra intenzionato a lasciarlo andare e a smettere di tenere suo padre in ostaggio da un lato e Lalo Salamanca che, sull'altro versante, sembra aver mangiato almeno parte della foglia dopo quanto accaduto a Saul nel deserto.

Una situazione che non sembra mettersi bene per Nacho, dunque, e sui cui le parole di Michael Mando mettono ancora più aspettative: "Dal punto di vista di Nacho, sai, lui non era in quella stanza, penso che lui non sappia realmente cosa sta accadendo. Ma penso che lui abbia avvertito questo enorme cambiamento in Lalo dopo quella conversazione [con Saul e Kim], e qualunque sia questo cambiamento è sicuramente qualcosa di negativo per lui. Ora a lui tocca arrivare al cuore di quel posto da cui sperava di fuggire. Nacho va dritto al cuore della Morte Nera" ha spiegato l'attore.

In giro si parla già, intanto, di come Saul supererà l'inevitabile addio di Kim in Better Call Saul; buone notizie, invece, per Bob Odenkirk: il figlio dell'attore di Better Call Saul è guarito dal coronavirus.