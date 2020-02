Better Call Saul: Mike Ehrmantraut si prepara un Pimento Cheese Sandwich in un video

Sulla pagina Facebook ufficiale di Better Call Saul è stato pubblicato un breve video che mostra Mike Ehrmantraut, interpretato da Jonathan Banks, che si diletta in un tutorial per gli utenti, mostrando il procedimento per preparare il famoso Pimento Cheese Sandwich. Prima di addentare il panino, Mike conclude con un 'congratulazioni'.

Mike Ehrmantraut è un sicario che lavora per Gus Fring (Giancarlo Esposito) e che prima di diventare un malvivente lavorava come agente di polizia, prima che la sua carriera subisse un declino. Il suo lavoro ufficiale è quello d'investigatore privato e i suoi servigi sono spesso richiesti dall'avvocato Saul Goodman (Bob Odenkirk).

Nel video promozionale che anticipa la quinta stagione di Better Call Saul, Jonathan Banks torna nei panni di Mike per spiegare agli utenti come fare un buon Pimento Cheese Sandwich, al quale il personaggio è particolarmente affezionato.



Better Call Saul è la serie spin-off di Breaking Bad, giunta alla sua quinta stagione, che debutterà su Netflix Italia a partire dal 24 febbraio. Negli Stati Uniti lo show tornerà il giorno prima, il 23 febbraio su AMC, con il primo episodio assoluto.

Secondo quanto dichiarato mesi fa da Bob Odenkirk, la quinta stagione è 'la migliore che abbiamo mai fatto'.

Nel nuovo trailer di Better Call Saul anche Hank Shrader mentre per quanto riguarda i video promozionali, lo show non è nuovo a tutorial, come quello di Gus Fring che spiega come stirare una camicia.