Better Call Saul: Peter Gould è preoccupato per il futuro di Kim e Nacho

È finalmente disponibile l'atteso finale di Better Call Saul 5, nel frattempo lo showrunner della serie ha discusso con The Wrap sul futuro di due personaggi molto importanti nelle vicende di Saul Goodman: ci riferiamo a Kim e Nacho.

Rispondendo alle domande dei giornalisti, Peter Gould ha rivelato di essere molto preoccupato per i due, in particolare dopo le vicende delle ultime due puntate dello show: "Il titolo del penultimo episodio era Bad Choise Road, questo vale sia per Kim sia per Nacho, in particolare lui è in un mare di guai. Sono preoccupato anche io per loro". In effetti entrambi sono stati delle new entry della serie, non essendo mai apparsi nelle puntate di Breaking Bad, fatto questo che non sembra andare a loro favore.

In particolare parlando del personaggio interpretato da Michael Mando ed il suo scontro con Lalo, lo showrunner ha dichiarato: "Ha guardato con attenzione i bicchieri e il liquore che stavano bevendo, e nel frattempo Nacho è scappato. Credo che abbia scelto le persone sbagliate, gli eventi stanno sfuggendo dalle mani di Lalo, la domanda importante ora è, come reagirà a questa situazione?".

