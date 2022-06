Better Call Saul, Peter Gould sull'infarto di Bob Odenkirk: 'Non avevamo un piano B'

L'infarto di Bob Odenkirk ha scosso il mondo di Better Call Saul e sebbene le cose sono poi andate nel migliore dei modi, Peter Gould creatore della serie di successo AMC ha rivelato che l'attacco di cuore dell'attore ha colto di sorpresa tutta la produzione che ovviamente non aveva nessun piano B per gestire questa complessa situazione.

"Non avevamo alcun piano B, non potevamo immaginare nemmeno lontanamente che il nostro protagonista potesse avere un attacco di cuore. È impossibile averne uno in situazioni come questa. Ti ricorda quanto sia effimero il mondo dell'intrattenimento, e ci sentiamo tutti come se fosse semore una questione vita o morte mentre lavoriamo a questi spettacoli; mi sento sempre sul punto di essere schiacciato da un masso, ma di fatto è tutta una questione secondaria. È un intrattenimento. Quando qualcuno a cui tieni sviene davanti a tutti, cambia tutto. Il miracolo è stato che Bob è tornato dopo cinque settimane. Ed era esattamente lo stesso ragazzo, forse addirittura con più capelli".

Gould ha continuato: "Non c'ero quando Odenkirk ha avuto il suo infarto, ma ero lì il primo giorno in cui è tornato. C'è stato questo sballo emotivo nel vederlo di nuovo", ha spiegato. "Ma c'era anche questo nervosismo. 'Dobbiamo stare attenti a non stressarlo. Bob era pronto per partire, infatti, quando era ancora in ospedale, mi chiamava e diceva: 'Forse dovresti mandarmi dei copioni'. Naomi, sua moglie, era in sottofondo dicendo: 'Non inviare copioni'. Non ci sarebbero potuti essere piani di riserva,se gli fosse successo qualcosa, non avremmo fatto uno spettacolo. Avremmo chiuso tutto".

A quanto pare, Odenkirk sapeva da tempo di non stare bene, ma l'attore ha preferito non fermare comunque i lavori per The Better Call Saul 6, l'ultima attessissima stagione della serie AMC dedicata all'amatissimo avvocato Saul Goodman.