Better Call Saul 6: in che modo appariranno Walter White e Jesse Pinkman?

Jesse e Walter appariranno in Better Call Saul ma non è ancora chiaro a che punto della sesta stagione i due iconici personaggi di Breaking Bad si presenteranno al pubblico della serie incentrata sull'avvocato Jimmy McGill / Saul Goodman.

Sappiamo che Better Call Saul 6 è divisa in due parti composte complessivamente da 13 episodi, e che quest'ultima stagione dello show con Bob Odenkirk è ancora lontana di circa quattro anni dalla linea temporale di Breaking Bad in cui è avvenuto l'incontro tra Saul e i due personaggi interpretati da Bryan Cranston e Aaron Paul. Non sappiamo ancora se questa apparizione dunque avverrà attraverso flashforward che guardano al futuro o se, il tutto avverrà nella timeline principale di Better Call Saul.

La cosa più ovvia è che questa ultima stagione si sovrapponga direttamente alla seconda stagione di Breaking Bad, mostrando il primo incontro di Walt e Jesse con Saul Goodman. I due potrebbero apparire assai brevemente in ruoli secondari, questo creerebbe però comunque qualche piccolo intoppo con l'età degli attori che apparirebbero comunque assai invecchiati rispetto a quanto mostrato in precedenza.

Il flashforward in Better Call Saul stagione 6 potrebbe aver luogo verso la fine di Breaking Bad, il che semplificherebbe la questione in merito all'età degli attori pur creando forse qualche piccolo squarcio nella trama. Un'altra ipotesi accreditata è che Walter White venga semplicemente presentato come ricercato nel corso di un notiziario, anticipando insomma, quello che sarà il suo destino. Al di là del modo in cui queste apparizioni avverranno, l'errore è dietro l'angolo. Si spera dunque che gli autori di Better Call Saul 6 non siano caduti in banali strafalcioni. Voi che ne pensate?