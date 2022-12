Better Call Saul, QUEI due attori: 'Pensavamo di morire fino alla fine'

Il fatto che in Breaking Bad siano assenti personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel prequel di Better Call Saul ha fatto pensare a tutti, spettatori e interpreti compresi, che fossero destinati a morire nel corso dell'ultima stagione. Ma entrambi sono sopravvissuti contro le loro stesse previsioni.

Better Call Saul è solo una delle numerose serie capolavoro cui abbiamo dovuto dire addio nel 2022, perché arrivate a conclusione o cancellate dopo numerose stagioni. Nel caso dello show prequel di Vince Gilligan e Peter Gould, quel finale si è dimostrato un vero capolavoro del piccolo schermo. E anche per questo fa ancora più rabbia che la serie, ancora una volta, non si sia portata a casa neanche un Emmy a fronte di decine di candidature per Better Call Saul e vittorie per Breaking Bad.

Per fortuna, con l’uscita dell’ultima stagione divisa in due blocchi da parte di Netflix, gli ultimissimi episodi sono ancora in corsa per vincere un Emmy nel 2023. Magari proprio alle incredibili interpretazioni, su tutti Bob Odenkirk ovviamente ma anche Rhea Seehorn, interprete di Kim Wexler. A questo proposito, avvertiamo che le dichiarazioni che seguono contengono spoiler per chi non ha ancora avuto modo di recuperare il finale: in tal caso vi consigliamo di interrompere la lettura.

A esprimersi sul destino del proprio personaggio è stata la Seehorn, che tutti credevano destinato a morire considerata l’importanza che assume per Jimmy McGill ma il fatto che in Breaking Bad non sia mai nominata né appaia. Lei aveva lo stesso timore, conferma a Empire Magazine: "Non ne avevo idea. Pensavo decisamente che Kim potesse morire. A un certo punto, ho iniziato ad avere trame che non erano solo accessorie a Jimmy, ed ero elettrizzata, ma onestamente non osavo sognare. Patrick e io ridevamo e sfogliavamo immediatamente le sceneggiature e dicevamo: 'Io non sono morto!'. È diventata una cosa del tipo: ‘Non voglio uscire da questa sandbox’. Erano le migliori sceneggiature e i migliori personaggi che ci potessero capitare".

Rhea Seehorn si riferisce ovviamente anche a Patrick Fabian, bravissimo interprete dell’avvocato Howard Hamlin a capo della Hamlin Hamlin McGill. Come sa chi ha concluso la serie, la scomparsa di Kim nel corso dell’arco di Breaking Bad le ha permesso di sfuggire al coinvolgimento di Jimmy/Saul nell’impero di Walter White, non incorrendo quindi in alcuna condanna. Vorreste vedere una serie sequel su di lei? Ditecelo nei commenti!