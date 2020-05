Better Call Saul, nella quinta stagione il riferimento a Joker che non ti aspetti!

Vince Gilligan non è uno che lascia le cose al caso: Better Call Saul, al pari di Breaking Bad, si snoda attraverso una serie infinita di virtuosismi, riferimenti più o meno colti e citazioni, il tutto mai neanche lontanamente fine a sé stesso.

Nel tritacarne che è la serie che narra le avventure di Jimmy McGill/Saul Goodman è stato gettato anche uno dei film di maggior successo della scorsa stagione cinematografica, vale a dire il Joker di Todd Philips valso l'Oscar per il Miglior attore a Joaquin Phoenix.

Il film che narra la genesi del celebre villain di Batman viene citato in maniera quasi impercettibile nel corso dell'ottavo episodio di questa quinta stagione, per la precisione nella scena in cui vediamo uno spaventatissimo Saul far visita in carcere a Lalo Salamanca, da poco sbattuto dentro con l'accusa di omicidio.

Proprio durante il colloquio con il suo avvocato Lalo tira fuori il riferimento ad Arthur Fleck, rispondendo con un sornione "Non capiresti" a Jimmy che gli chiedeva cosa ci fosse di così divertente (Lalo si era infatti fatto trovare intento a leggere un giornale e ridacchiare fra sé e sé). Avete colto? La frase è esattamente la stessa con cui Joker liquida la psicologa nella sequenza finale del film di Philips.

Gettando un occhio al futuro, intanto, secondo alcuni Jimmy potrebbe riunirsi a Kim dopo gli eventi di Breaking Bad; tutti i fan dello show si stanno inoltre chiedendo se Walter White apparirà in Better Call Saul.