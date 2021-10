Better Call Saul e il retroscena dietro la nascita dello spin-off

L’amato spin-off di Breaking Bad, Better Call Saul, ha debuttato su AMC nel 2015 con protagonista l’avvocato penalista Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk, nei suoi primi giorni di professione. Oppure, come lo conoscono i fan della serie prequel, Jimmy McGill.

Oggi i fan amano Better Call Saul, ma all’inizio si chiedevano perché Saul avesse ottenuto una serie spin-off invece di Gus Fring (Giancarlo Esposito) o anche Jesse Pinkman (Aaron Paul). Better Call Saul era in lavorazione da molto tempo, dai tempi in cui Breaking Bad andava ancora in onda (dal 2008 al 2013).



Tuttavia, a quei tempi, lo spin-off di Saul non era altro che uno scherzo nella stanza degli sceneggiatori di Breaking Bad. Il creatore Vince Gilligan ha spiegato ad Entertainment Weekly come la serie sia iniziata veramente come uno scherzo tra sceneggiatori.

Durante l'ATX Television Festival del 2018 Odenkirk ha detto al pubblico che uno spin-off è stato suggerito da un cameraman durante le riprese dell'episodio che ha visto Walter White (Bryan Cranston) incontrare il suo "avvocato criminale", opportunamente intitolato "Better Call Saul".



Dal momento in cui Saul Goodman ha fatto irruzione in Breaking Bad nella seconda stagione, gli sceneggiatori hanno adorato il subdolo simpatico personaggio con le sue astute capacità di risoluzione dei problemi e i suoi telefoni cellulari. Ben presto si sono resi conto che uno spin-off di Saul avrebbe potuto funzionare ma non era niente di più che una battuta tra loro.



"Dicono che tutte le grandi battute hanno un fondo di verità", ha spiegato Gilligan, "e più facevamo questa battuta, più diventava chiaro che c'era davvero qualcosa qui. È venuto davvero dal fatto che amo lavorare con Bob, proprio come amiamo lavorare con tutti gli attori di Breaking Bad. Ma abbiamo anche adorato il personaggio. Ci piace scrivere per il personaggio. Adoriamo mettergli le parole in bocca. E ci siamo davvero divertiti così tanto, inventavamo un termine o una frase grandiosi e ci ridevamo sopra. E poi dicevamo: "Sai, quando faremo lo spettacolo di Saul Goodman saremo in grado di bla, bla, bla, bla". E abbiamo fatto quel commento così tante volte che abbiamo iniziato a pensare che non fosse uno scherzo; c'era del vero. Non era solo uno scherzo, ma potenzialmente una buona idea. Quando 'Breaking Bad' si è concluso, abbiamo iniziato a parlare con Sony."

Ma anche dopo l'inizio della conversazione, lo scherzo non è morto, poiché all'inizio pensavano di realizzare una comedy di 30 minuti:

"L'abbiamo venduto a Sony e AMC senza sapere cosa fosse", ha detto Gilligan. “Pensavamo che potesse essere una sitcom di mezz'ora. Ma non sapevamo nulla sulla scrittura di comedy".

Non erano sicuri se Saul Goodman fosse mostrato al meglio in modo comico o drammatico, e dopo molte considerazioni il verdetto è stato raggiunto e Better Call Saul è diventata una serie drammatica.



Le riprese della sesta ed ultima stagione di Better Call Saul sono ricominciate dopo il malore di Odenkirk sul set, non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti sulla messa in onda del gran finale!