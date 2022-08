Better Call Saul, avete riconosciuto Buzz di Mamma ho Perso l'Aereo nell'ultimo episodio?

Better Call Saul si avvicina alla sua conclusione: lo show spin-off di Breaking Bad dista ormai solo due episodi dal gran finale, e continua di settimana in settimana a sorprenderci grazie a una trama sempre più appassionante e a qualche sorpresa che, talvolta, non ha neanche direttamente a che fare con l'universo creato da Vince Gilligan.

Durante l'episodio che ha finalmente visto il ritorno di Walter White e Jesse Pinkman (annunciato qualche giorno fa dallo stesso Gilligan), abbiamo ad esempio assistito al cameo di un attore che in molti non avranno faticato a riconoscere: si tratta di Devin Ratray, che i più ricorderanno per il ruolo di Buzz in Mamma ho Perso l'Aereo.

Ratray, che lo scorso dicembre era anche finito nei guai con la giustizia, compare qui nel ruolo della prima "vittima" di Saul/Gene, con il personaggio di Bob Odenkirk che fa ubriacare l'uomo conosciuto in un bar per poi drogarlo e permettere ai suoi complici di intrufolarsi nel suo appartamento allo scopo di scattare foto dei suoi documenti da rivendere a qualcuno invischiato nel giro delle false identità.

Classe 1977, Ratray è recentemente apparso anche in Home Sweet Home Alone, reboot targato Disney+ del celebre film con Macaulay Culkin. L'avevate riconosciuto? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione della 6x11 di Better Call Saul.