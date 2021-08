Better Call Saul: alcuni riferimenti a Breaking Bad che forse non avevate colto!

Dopo essere stati tranquillizzati sulle condizioni di salute di Bob Odenkirk collassato durante le riprese di Better Call Saul 6, i fan adesso attendono l'arrivo della prossima stagione. Lo spin-off di Breaking Bad è un prodotto di successo, che pur raccontando un'altra storia, quella di "Jimmy" McGill/Saul Goodman, si collega alla serie originale.

Ecco 5 momenti in cui Better Call Saul cita o si lega a Breaking Bad!

I poliziotti

Ricordate i due poliziotti che nella 4x10 si occupano del caso delle figurine rubate di Daniel "Pryce" Wormald? Ebbene, non sarebbe la prima volta che li vediamo. I due, infatti, sono già apparsi in Breaking Bad. Nella scena in questione bussavano alla porta di Skyler nel periodo in cui tra lei e Walter i rapporti si erano un po' raffreddati.

Il ritorno di alcuni attori

I poliziotti non sarebbero gli unici attori ad essere comparsi in entrambe le serie. Ad esempio, l'ospedale in cui viene ricoverato Brok in Breaking Bad, ritorna anche nello spin-off. In entrambi i casi rivediamo la stessa infermiera.

Il Dog House

Non potrete aver dimenticato il posto dove Jesse vendeva la MET. Il ristorante in questione è il Dog House, che appare anche nella seconda stagione di Better Call Saul. Una citazione dovuta.

La Ferrovia e la Tarantola

Questo è un collegamento decisamente calcolato, e inserito magistralmente. Sia in Better Call Saul, sia in Breaking Bad, c'è infatti l'inquadratura di un treno e il racconto di una storia che parla di una tarantola. Nell'originale infatti, un ragazzo chiamato Drew, che poi verrà ucciso da Todd, trova proprio una tarantola nel deserto. Nello spin-off, invece, prima che Mike lasci Philadelphia per il New Mexico, un barista gli intima di fare attenzione alle tarantole. Riferimenti non casuali, raccontati benissimo dalla penna di Vince Gilligan.

Le location che ritornano

Diverse sarebbero le location riutilizzate nelle due serie. Oltre al ristorante e all'Ospedale, a spiccare sarebbe anche la casa di riposo.

A collegare le due serie TV sarebbero tanti altri dettagli, che riguardano personaggi, location e linee di dialogo. Gli sceneggiatori hanno fatto un ottimo lavoro nell'inserire dei riferimenti in Better Call Saul, collegandolo a Breaking Bad ma permettendogli di mantenere comunque una sua identità.

Adesso, i fan, attendono Better Call Saul 6 sul cui stato di produzione abbiamo qualche informazione.