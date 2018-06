Better Call Saul: rivelata la data della premiere della quarta stagione!

AMC ha annunciato la data di debutto dell’attesa quarta stagione di Better Call Saul, lo spin-off/prequel di Breaking Bad incentrato interamente sulla figura dell’avvocato Saul Goodman.

Lo show riprenderà la sua corsa sul network statunitense a partire dal prossimo 6 agosto. Better Call Saul è prodotto da Sony Pictures Television e in Italia verrà quasi certamente diffuso, al ritmo di un episodio a settimana, da Netflix, come già avvenuto per le precedenti stagioni.

Assieme a Better Call Saul è stata annunciata anche la premiere di Lodge 49, che debutterà subito dopo la puntata dello spin-off su Saul Goodman. Di seguito la sinossi della quarta stagione.

“Nella quarta stagione di Better Call Saul, la morte di Chuck fungerà da catalizzatore per la trasformazione di Jimmy McGill in Saul Goodman. Dopo la sua perdita, Jimmy entrerà nel mondo della criminalità che metterà a serio rischio la sua professione di avvocato, nonché la sua relazione con Kim. La morte di Chuck si ripercuoterà anche sul collega Howard e su Kim stessa, mettendo questi ultimi due ancora una volta ai lati opposti di una battaglia che riguarda appunto i fratelli McGill. Nel frattempo, Mike avrà un ruolo più attivo nella sicurezza della Madrigal Electromotive, quando il collasso di Hector metterà in subbuglio il sottomondo della droga e il cartello, spazzando via sia i piani di Gus che quelli di Nacho. Mentre Gus cambierà rotta, Nacho si ritrova invischiato in un terreno di morte”.

Better Call Saul, creata da Vince Gilligan e Peter Gould, ha conquistato tre nomination agli Emmy nel 2017, inclusa una per la migliore serie drammatica, anche se non è riuscito a portare a casa nessun premio. Il prequel di Breaking Bad ripercorre le disavventure che hanno portato Jimmy McGill a diventare Saul Goodman. Bob Odenkirk interpreta Jimmy, un piccolo truffatore che è diventato un avvocato eticamente scorretto.