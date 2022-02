Better Call Saul, Saul Goodman è ricercato nel nuovo teaser della sesta stagione!

Sono passati ormai due anni dalla quinta stagione di Better Call Saul, ma lo smisurato hype per il gran finale dello show con Bob Odenkirk sembra aver modificato la nostra concezione del tempo, al punto che, tra pandemie e ritardi vari, pare ne siano trascorsi almeno il doppio: l'attesa, come ci ricorda il nuovo teaser, sta però per terminare.

Pochi giorni fa un primo, breve teaser di Better Call Saul ci aveva svelato la data d'uscita di questa sesta e ultima stagione della serie prequel di Breaking Bad, che farà quindi il suo esordio su AMC il prossimo 18 aprile, leggermente in ritardo rispetto a quella che avrebbe dovuto essere la tabella di marcia (ma era inevitabile, visti anche i noti problemi di salute di Bob Odenkirk).

Il teaser rilasciato in queste ore ci ricorda quindi l'imperdibile appuntamento con la premiere di questa sesta stagione (che, ricordiamo, sarà solo la prima parte della stagione che chiuderà la serie, divisa in due tronconi proprio come la quinta stagione di Breaking Bad): la clip ci mostra un manifesto in cui appare il volto (anzi, i volti) del nostro fu Jimmy McGill con una taglia piuttosto consistente sulla testa, dettaglio che, insieme all'utilizzo del bianco e nero, ci segnala che siamo nell'era post-Walter White.

E voi, quanto hype avete per questa nuova stagione della serie ideata da Vince Gilligan? Credete che la storia di Saul avrà un degno finale proprio come quella di Walter? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, Bob Odenkirk ha parlato delle sue condizioni di salute.