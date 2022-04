Better Call Saul schizza in Top 10 su Netflix poco prima del debutto della nuova stagione!

La sesta stagione di Better Call Saul debutterà tra meno di due settimane, ma negli Stati Uniti la quinta stagione è appena stata distribuita su Netflix schizzando immediatamente tra i prodotti più visti della settimana sulla piattaforma digitale. Ricordiamo che negli USA la serie spin-off/prequel di Breaking Bad va in onda in anteprima su AMC.

La quinta stagione di Better Call Saul è stata aggiunta al catalogo americano di Netflix lunedì 4 aprile, e non ci è voluto molto perché gli abbonati iniziassero a guardarla numerosi. Se infatti diamo un'occhiata alla Top 10 statunitense di Netflix, questa riflette quanto i fan della TV siano stati entusiasti di riavere Better Call Saul sulla piattaforma. In Italia, invece, la serie arriva direttamente su Netflix il giorno dopo la messa in onda americana su AMC.

L'ultima Top 10 americana mostra Better Call Saul come il quarto titolo più popolare dell'intero sito. La serie ha superato titoli del momento come Inventing Anna, Is It Cake? e Nella Bolla, arrivano quindi in quarta posizione. L'unica serie televisiva davanti a Better Call Saul nella lista è Bridgerton, che ha stracciato ogni record con l'uscita della sua seconda stagione.

I 13 episodi che accompagneranno gli spettatori al gran finale di questa lunga avventura saranno divisi in due parti: i primi 2 episodi dei 7 della prima parte debutteranno il prossimo 19 aprile, mentre per la seconda metà della stagione sarà necessario aspettare l'estate, o meglio l'11 luglio.

Non è del tutto la fine per lo show, poiché il network AMC ha annunciato tre spin-off di Better Call Saul: oltre al rinnovo degli episodi web di Better Call Saul Employee Training, ci saranno lo show animato Slippin' Jimmy (a cui starebbero lavorando gli animatori di Rick e Morty) e la miniserie Cooper's Bar con il personaggio interpretato da Lou Mustillo e con il ritorno di Rhea Seehorn, ma in un ruolo diverso da quello di Kim.