Better Call Saul è la serie TV preferita di Wes Anderson

Non solo perle dal mondo del cinema tra i consigli di Wes Anderson per questa quarantena forzata che costringe tutti all'interno delle proprie abitazioni, ma anche serie tv. Il regista texano ha infatti indicato Better Call Saul come la sua serie preferita e non è difficile capirne il motivo...

Nel corso di una recente intervista concessa ad alcuni media francesi, Wes Anderson ha fornito alcuni consigli su film e serie televisive che il pubblico dovrebbe guardare o semplicemente recuperare nel corso di questo periodo di auto-isolamento obbligato. Oltre a capolavori della settima arte come La grande abbuffata di Marco Ferreri e L'uomo del West di William Wyler, il popolare regista ha indicato Better Call Saul come la sua serie preferita.

"Si tratta semplicemente della mia serie preferita", ha affermato Anderson, senza aggiungere nient'altro. E tanto basta, perché la serie spin-off/prequel di Breaking Bad ideata da Vince Gilligan è veramente uno degli show più complessi e stratificati presenti nel panorama televisivo attualmente e anche stando all'opinione dei suoi fan è uno show che non fa che migliorare di stagione in stagione, quando ormai siamo giunti alla quinta mandata di episodi. Quest'ultima stagione ha visto la serie dare il suo commiato al compianto Robert Forster che ricompare nei panni di Ed Galbraith nel primo episodio della quinta stagione, nel segmento iniziale in bianco e nero ambientato dopo gli eventi visti nel finale di Breaking Bad.

La stagione ha visto anche il ritorno di Hank Schrader (Dean Norris) e del collega Gomez (nuovamente con il volto di Steven Michael Quezada). Better Call Saul è stato rinnovato per una sesta stagione, che sarà anche l'ultima. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione dei primi episodi della quinta stagione.