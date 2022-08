Better Call Saul, lo show diventa un picchiaduro in un esilarante video fan-made!

In Better Call Saul gli scontri personali si giocano il più delle volte sul piano psicologico più che su quello fisico: ciò non toglie che molti dei personaggi coinvolti non disdegnerebbero l'idea di tirarsi a vicenda uno o due pugni, ragion per cui sembra perfettamente sensata l'idea balenata in mente in queste ore ad alcuni fan.

Mentre Bob Odenkirk parla delle scene più difficili di Better Call Saul, infatti, sui social comincia a far parlare di sé un breve video con un concept davvero interessante per un picchiaduro ispirato proprio alla serie sull'ascesa e la caduta dell'avvocato di Walter White: il video in questione ci presenta quello che sembra un po' il trailer di uno scontro perfettamente rappresentativo dell'operazione... Avete già capito di chi stiamo parlando, no?

Proprio così, l'ipotetico picchiaduro di Better Call Saul si presenta a noi risolvendo immediatamente il conflitto che più di tutti ha caratterizzato l'intero show, vale a dire quello tra Jimmy/Saul e suo fratello Chuck McGill: proprio come nella serie, il fratello maggiore del nostro Saul Goodman non è destinato ad un lieto fine, ma la fatality di Jimmy è tutta da vedere!

Che qualche sviluppatore decida di raccogliere la sfida? Chi può dirlo! Nell'attesa di saperne di più, comunque, vi lasciamo qui il nostro confronto tra i finali di Breaking Bad e Better Call Saul.